Зеленському передали на підпис бюджет на 2021 рік: зарплати виростуть двічі

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Скільки витратять на президента Зеленського

Законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік передали на підпис президентові Володимиру Зеленському. Документ передбачає підвищення мінімалки і збільшення витрат на Офіс генпрокурора.

Про це повідомили у пресслужбі Апарату ВР. Документ вже підписав глава парламенту Дмитро Разумков.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (зареєстрований як законопроєкт №4000). Закон передано на підпис президентові України", – вказано в повідомленні.

Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення – 315 млрд грн. На безпеку та оборону держави передбачили 267 млрд грн.

Разом з тим, на боротьбу з пандемією наступного року виділять 19,4 млрд грн, з яких:

  • 15,8 млрд грн – програма медичних гарантій;

  • 2,6 млрд грн – закупівля вакцин;

  • 1 млрд грн – запобігання поширенню COVID-19 в школах.

Крім того, планується створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19.

Що ще передбачає бюджет-2021

Головні показники:

  • Зростання ВВП – 4,6%

  • Інфляція – 7,3%

  • Середньомісячна зарплата – 13 600

  • Рівень безробіття – 9,2%

  • Курс, який закладений у бюджеті, – 29,1 грн/$.

Зеленському передали на підпис бюджет на 2021 рік: зарплати виростуть двічі

Мінімальну зарплату 2021-го підвищать двічі. З 1 січня до 6 тис. грн, а з 1 грудня – до 6,5 тис. Варто зазначити, що ще в першому читанні друге підвищення планувалося на липень. Але щоб скоротити видаткову частину (так вимагав МВФ), Кабмін пішов на поступки. Водночас скоротили й надходження до Пенсійного фонду. Ба більше, як показав досвід минулих років, насправді після підвищення мінімалки зростуть і загальні надходження до бюджету через збільшення середньої зарплати, поповнення бюджету податками.

На що скоротили витрати:

  • на інвестиційні проєкти – на 1,129 млрд грн;

  • Міносвіти – на 4,079 млрд грн;

  • Пенсійного фонду – на 8,5 млрд грн;

  • Державного фонду регіонального розвитку – на 4,86 млрд грн.

На що збільшили витрати:

  • МВС – на 797,4 млн грн;

  • Держпродспоживслужби – на 538,1 млн грн;

  • МЗС – на 498,2 млн грн;

  • МОЗ – на 3,94 млрд грн;

  • Міненерго – на 350 млн грн;

  • Офіс генпрокурора – на 2 млрд грн.

Зеленському передали на підпис бюджет на 2021 рік: зарплати виростуть двічі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня 289 голосами фракцій "Слуга народу", "За майбутнє" і "Батьківщина" ухвалили бюджет країни на 2021 рік.

Кабмін відмовився підвищити зарплати медикам до 23 тис. грн, пояснюючи це тим, що і без того медичний персонал може розраховувати на надбавку в розмірі близько 30%. Крім того, скасували раніше затверджене підвищення зарплат учителям. Їм повинні були перерахувати оклади за раніше ухваленим законом, але рішення відтермінували. А ось прокурорам пощастило більше. Їхній посадовий оклад збільшили на 600 грн – до 1,6 тис.

У кошторисі на 2021 рік на президентську програму з ремонту інфраструктури "Велике будівництво" виділять 150 млрд грн. Водночас у розпал пандемії коронавірусу медицину профінансують на 159 млрд грн.

У держбюджеті-2021 передбачено курс долара на рівні 29,1 грн/$.

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