''Бюджет було розграбовано'': Рева озвучив результати зарплатної революції в Україні

В Україні мінімальна заробітна плата досягла довоєнного рівня 2014 року.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає Цензор.НЕТ. Він зазначив, що станом на сьогодні мінімальна зарплата дорівнює тій цифрі, яка була п'ять років тому в час, коли почалася агресія.

"Коли ми втратили 20% промислового потенціалу, коли у нас забрали територію і коли у нас створили колосальні економічні проблеми. Я вже мовчу про те, що у нас був розграбований державний бюджет і на рахунку у Держказначействі було 108 тис. гривень, тому не варто говорити про те, що в ЄС йдемо повільно. Я хочу сказати, що з 2010 по 2014 рік ми рухалися незрозуміло куди, а ці п'ять років фактично витратили на те, щоб подолати наслідки вторгнення і агресії", — зазначив Рева.

При цьому він зазначив, що уряду не вдалося лише повернути пенсію на рівень 2014 року.

"На сьогодні, якщо ми говоримо про середню заробітну плату, вона вийшла на довоєнний рівень, на довоєнний рівень вийшла мінімальна зарплата. Нам не вдалося досягти того, щоб на довоєнний рівень вийшла пенсія, але причиною цього стало зниження ставки ЄСВ майже на 40%", — підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників у 2019 році досягне 10 129 гривень. При цьому в минулому році цей показник становив 8 713 гривень.

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