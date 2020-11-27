Бюджет-2021 передали до Ради на друге читання

До Верховної Ради передали проєкт державного бюджету на 2021 рік. Головний фінансовий документ країни підготували для розгляду в другому читанні.

Зокрема, відповідний проєкт закону "Про державний бюджет" зареєстрували 27 листопада. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Уряд вніс документ до парламенту, де з ним ознайомляться нардепи. Потім вони мають підтримати його у другому читанні. Згідно із законом проєкт бюджету мають надати парламенту за 10 днів до голосування.

Дефіцит у проєкті бюджету на 2021 рік у другому читанні знизили з 6% до 5,5% ВВП. Або на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

У початковому проєкті доходи були визначені на рівні 1,071 трлн грн, витрати – 1,331 трлн грн.

Нова редакція бюджету передбачає 1,092 трлн грн доходів і 1,328 трлн грн витрат.

Проєкт закону "Про державний бюджет" зареєстрували 27 листопада

Основні показники, які зачеплять українців:

ціни виростуть до 7,3%;

долар подорожчає до 29,1 грн/$;

мінімалка збільшиться до 6500 грн;

пенсія збільшиться до 1934 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 26 листопада затвердив до другого читання законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.