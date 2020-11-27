Бюджет-2021 передали до Ради на друге читання
До Верховної Ради передали проєкт державного бюджету на 2021 рік. Головний фінансовий документ країни підготували для розгляду в другому читанні.
Зокрема, відповідний проєкт закону "Про державний бюджет" зареєстрували 27 листопада. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.
Уряд вніс документ до парламенту, де з ним ознайомляться нардепи. Потім вони мають підтримати його у другому читанні. Згідно із законом проєкт бюджету мають надати парламенту за 10 днів до голосування.
Дефіцит у проєкті бюджету на 2021 рік у другому читанні знизили з 6% до 5,5% ВВП. Або на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.
У початковому проєкті доходи були визначені на рівні 1,071 трлн грн, витрати – 1,331 трлн грн.
Нова редакція бюджету передбачає 1,092 трлн грн доходів і 1,328 трлн грн витрат.
Основні показники, які зачеплять українців:
ціни виростуть до 7,3%;
долар подорожчає до 29,1 грн/$;
мінімалка збільшиться до 6500 грн;
пенсія збільшиться до 1934 грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України 26 листопада затвердив до другого читання законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.