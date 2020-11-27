Бюджет-2021 передали до Ради на друге читання

До Верховної Ради передали проєкт державного бюджету на 2021 рік. Головний фінансовий документ країни підготували для розгляду в другому читанні.

Зокрема, відповідний проєкт закону "Про державний бюджет" зареєстрували 27 листопада. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Дефіцит у проєкті бюджету на 2021 рік у другому читанні знизили з 6% до 5,5% ВВП. Або на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

У початковому проєкті доходи були визначені на рівні 1,071 трлн грн, витрати – 1,331 трлн грн.

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