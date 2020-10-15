'Слуга народу' відкладе голосування за бюджет через нестачу голосів, – нардеп

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що 20 жовтня проєкт державного бюджету України на 2021 рік голосувати не будуть. Номінальна причина – не встигне підготувати комітет, однак у "Слуги народу" немає голосів навіть на перше читання.

"Так, бюджетний комітет для фіналізації тексту бюджетних пропозицій збереться не сьогодні, 15-го жовтня, а 16-го. Ну а там можна не встигнути роздати текст депутатам за два дні, і все. Регламент порушений комітетом – спікер не має права ставити – терміни повинні переноситися", – пише Железняк у своєму Telegram-каналі.

Однак, за його словами, реальна причина інша – у "Слуги народу" немає голосів навіть на перше читання.

"Усередині "Слуги" випадає велика частина депутатів, орієнтованих на Коломойського. Легке запрошення до танцю під назвою "нова коаліція" почалося. Не приїдуть хворі + депутати, які не будуть на голосуванні через місцеві вибори. Поза "Слугою" далеко не всі групи/фракції депутатів готові підтримати уряд і ОП", – зазначив Железняк.

Народний депутат від фракції "Голос" додав, що на таке рішення перед виборами є тільки 210-220 голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін розглянув проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому подало Міністерство фінансів.

Документ передбачає такі показники: зростання ВВП – 4,6%, інфляція – 7,3%, середньомісячна зарплата – 13 600 грн. У бюджеті закладено курс 29,1 грн/$.

Дефіцит бюджету становитиме 270 млрд гривень, тож наступного року Україні не обійтися без кредитів. Однак у Мінфіні сказали, що залежність від позикових грошей буде меншою, ніж 2020 року.