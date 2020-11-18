Бюджет-2021 можуть встигнути ухвалити до кінця року, – експерт

Не зважаючи на те, що голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про проблеми з ухваленням Бюджету-2021, документ все ж можуть встигнути узгодити цього року.

Таку думку висловив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ в коментарі виданню "Телеграф". За його словами, зараз це тест на наявність коаліції і на взаємодію уряду і парламенту.

"З першим і другим все виходить досить погано, тому що коаліція розпалася на внутрішні сегменти. А уряд вже давно не має підтримки в стінах парламенту", – говорить експерт.

На його думку, терміни розгляду бюджету зірвуть, але до кінця року його ухвалять.

"Майже в новорічну ніч. Неухвалення бюджету можна розглядати тільки в контексті, якщо президент і його оточення захочуть перезавантажити парламент. Зараз таких причинно-наслідкових зв'язків немає. Це дуже радикальний сценарій. Зараз важко уявити, що може підштовхнути владу на такі дії", – пояснив Кущ.

Український парламент – це свого роду біржа, уточнив експерт. Наші демократичні інститути насправді – це платформи для обговорення інтересів величезних фінансово-промислових груп і оформлення їх в закони. Від формату такої біржі відмовлятися ніхто не буде, йдеться про дуже великі гроші, каже експерт.

"А головна фішка цієї капіталізації – це бюджет. Якщо говорити відверто, то депутати йдуть в парламент не для того, щоб ухвалювати закони, а для того, щоб ухвалити один закон – про державний бюджет. Решта – це бонуси. Закон про бюджет – це головна ставка. У цій грі на кону стоїть приблизно 40 млрд доларів. Отже, якщо у коаліції достатня кількість голосів, то такі торги проходять у внутрішньому корпоративному середовищі. Але є інший варіант – якщо є розрізненість. Тоді буде своєрідний шантаж. Групи можуть своїм неголосуванням зривати бюджетний процес, якщо це не підпадає під їх інтереси. А зриваючи такі процеси ставки підвищуються. Під Новий рік вони взагалі величезні. Якщо користуватися біржовою термінологією, то це гра на підвищення. Тут вже у кого нерви міцніші", – додає Кущ.

За словами аналітика у нас зараз три кризи: економічна, епідеміологічна та конституційна. Тому неухвалення бюджету може призвести ще й до урядового з парламентськими кризами. Фактично, вважає Кущ, неухвалення бюджету може призвести до розвалу внутрішньої політичної системи.