"Батьківщина" домагатиметься ухвалення Бюджету-2021, який передбачатиме гідну оплату праці медиків, освітян, підтримуватиме армію, транспортну сферу, малий бізнес.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook, коментуючи рішення Кабінету міністрів, яким він до кінця 2021 року зупинив дію постанови про зростання зарплат учителів на 20-70%. Вона наголосила, що політсила не дозволить владі знущатися з тих, від кого насправді залежить майбутнє країни.

"Уряд на рік відтермінував початок дії постанови про підвищення зарплат освітянам. Серйозно?! Тобто на мільйонні виплати Коболєву та дармоїдам у наглядових радах держпідприємств гроші є, а на 4 прожиткові мінімуми для вчителя немає? Звісно, ми не миритимемося із цим неподобством", – обурилася Тимошенко.

Вона запевнила, що фракція "Батьківщини" в парламенті простежить, щоб у бюджеті на наступний рік були належно профінансовані головні сфери відповідальності держави перед народом – армія, транспорт, освіта, медицина, передбачена підтримка малого бізнесу. І обов’язково, зауважила Тимошенко, мають бути передбачені кошти на боротьбу з епідемією, що поки не відступає.

"Альтернатива бездумній антинародній політиці є! "Батьківщина" доведе це ще не раз!" – наголосила вона.

Нагадаємо, що згідно з повідомленнями Міністерства освіти і науки, Кабінет міністрів України зупинив до 31 грудня 2021 року реалізацію ухваленої в липні 2019-го року постанови №822 про зростання зарплат учителів на 20-70%.