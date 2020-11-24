Бюджет-2021 досі не готовий, МВФ просить прибрати забаганки, – Железняк

Кабінет міністрів станом на 24 листопада не сформував фінальний документ про держбюджет на 2021 рік через неузгодження з Міжнародним валютним фондом.

Про це написав у своєму телеграм-каналі нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Він назвав ключові пункти, які викликають питання.

"Дефіцит треба все-таки знизити з 6% ближче до 5,3%. Ніби як пару десятих, але в грошах це близько – 20 млрд з витрат. Макропрогноз треба переглянути на більш реалістичний. Криза все таки. Та й у наступні оптимістичні цифри від нас уже ніхто не вірить. Це якраз те, що найболючіше. Тому що якщо владу змусять знизити прогноз по зростанню ВВП, то витрати теж треба буде порізати. Причому дуже. Мінус десятки мільярдів на забаганки", – сказано у повідомленні.

За його словами, дискусії з Фондом йдуть і з приводу підвищення мінімальної зарплати до 6 тис. і 6,5 тис. грн у 2021 році.

"Ну як би дуже складно пояснити МВФ навіщо (???!!!) під час кризи країна хоче різко і безпідставно підняти мінімальну зарплату на папері. Гаразд би просто популізм, так це ще й бізнес убиває. І як би відмазка "це пообіцяв президент" не особливо підходить. Все це склеїти вкрай складно. Ліві доходи нам вже зрізали, а забаганки і обіцянки дані під голоси першого читання залишилися", – пояснив Железняк.

За його словами, ймовірною датою затвердження бюджету залишається 25 листопада – у день засідання Кабміну.

"Але без узгодження з МВФ ніхто вже виносити не буде. Обпеклися після першого читання. Тому можуть знову перенести. P.S. З таким графіком вже очевидно, що траншу не буде у цьому році. Але залишається шанс на приїзд місії і staff agreement, а в такій ситуації навіть це нам критично необхідно", – підсумував нардеп.

Раніше глава комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев заявив, що нардепи повинні вибачитися перед українцями і визнав, що бюджет країни на 2021 рік не ухвалять вчасно. Згідно з Бюджетним кодексом, повністю розглянути документ повинні до 1 грудня.

Нагадаємо, 5 листопада нардепи 275 голосами ухвалили бюджет країни на 2021 рік у першому читанні.

Головні показники:

Зростання ВВП – 4,6%

Інфляція – 7,3%

Середньомісячна зарплата – 13 600 грн

Рівень безробіття – 9,2%

Курс, який закладений в бюджеті, – 29,1 грн/$.

Баланс доходів і витрат бюджету:

Доходи – 1,071 трлн грн

Витрати – 1,350 трлн грн

Дефіцит – 270 млрд грн

Зростання доходів – 9,4% (у порівнянні з 2020 роком)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у бюджеті України на 2021 рік запропонували збільшити витрати на 17 млрд грн. Зокрема, найбільше з цієї суми піде на депутатські потреби, інфраструктуру, медицину і спорт.

Колишні міністри і економічні експерти заявили, що проєкт бюджету-2021 у першому читанні ухвалили з урахуванням "дуже оптимістичного" прогнозу зростання ВВП, занадто високої інфляції і найвищого в історії кредиту.