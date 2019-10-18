Бюджет 2020 під загрозою: у "Слузі народу" посварилися з Кабміном

Народні депутати від "Слуги народу" незадоволені проєктом бюджету на 2020 рік, який підготував Кабінет міністрів Олексія Гончарука.

Як повідомило OBOZREVATEL джерело всередині фракції, представники монобільшості продовжують складні переговори з прем'єр-міністром у стінах Верховної Ради. Частина "слуг" не погоджується з розподілом субвенцій на округи. Це одна з основних претензій.

"Тривають розбірки, нардепи злі й голосувати за такий бюджет не готові. Як мені відомо, спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук також не підтримують проєкт бюджету на 2020 рік", – підкреслило джерело.

Йдеться про розподіл субвенцій (адресних коштів із бюджету). Відомо, що окремі парламентарі хочуть урвати вдесятеро більше, ніж колеги.

Наприклад, народний депутат Олександр Трухін (мажоритарник, Дніпропетровська область) на свій округ №40 хоче виділити з бюджету 348 мільйонів гривень. Його колега по партії і Дніпропетровській області Ганна Лічман для округу №30 може "вибити" майже 170 мільйонів гривень.

Водночас інші представники "Слуги народу" можуть отримати або істотно менше, як-от Олександр Пасічний (20 мільйонів гривень), Роман Каптелов (20 мільйонів гривень) та інші. Деякі обранці й зовсім залишаться без будь-яких грошей на округи.

Внаслідок цього у фракції триває запекла дискусія. Попередньо відомо, що приблизно 100 народних депутатів від "СН" не готові голосувати за такий бюджет.

Каменем спотикання став і анбандлінг (поділ) "Нафтогазу". Йдеться про від'єднання газотранспортної системи в окрему структуру. Інше джерело OBOZREVATEL з правлячої партії розповідає: члени фракції незадоволені такою терміновістю. Водночас Олексій Гончарук разом із главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим наполягають: процес необхідно провести в дуже короткі терміни.

Однак депутати навіть не отримали можливість детально ознайомитися з пропозицією. Зараз розмова проходить на підвищених тонах. "Гончарук влаштував розбірки, вже перейшли на крик", – розповідає джерело.

За підсумками зустрічі народні депутати вирішили підтримати проєкт закону про бюджет у першому читанні, а ще створити спеціальну групу з розподілу субвенцій. Також вирішили голосувати законопроєкт про анбалдлінг – за гарантії, що буде внесена правка про заборону на відчуження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що "Нафтогаз" три роки затягував створення незалежного оператора ГТС.

А директор дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка Сергій Корсунський зазначив, що Україна створює нового оператора ГТС для підписання договорів з країнами ЄС.

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