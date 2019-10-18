Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 14:49
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Бюджет 2020 під загрозою: у "Слузі народу" посварилися з Кабміном

1.6т Читати матеріал російською

Народні депутати від "Слуги народу" незадоволені проєктом бюджету на 2020 рік, який підготував Кабінет міністрів Олексія Гончарука.

Як повідомило OBOZREVATEL джерело всередині фракції, представники монобільшості продовжують складні переговори з прем'єр-міністром у стінах Верховної Ради. Частина "слуг" не погоджується з розподілом субвенцій на округи. Це одна з основних претензій.

"Тривають розбірки, нардепи злі й голосувати за такий бюджет не готові. Як мені відомо, спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук також не підтримують проєкт бюджету на 2020 рік", – підкреслило джерело.

Новини
У ПриватБанку з'явився новий шанс: в НБУ зробили важливу заяву

Йдеться про розподіл субвенцій (адресних коштів із бюджету). Відомо, що окремі парламентарі хочуть урвати вдесятеро більше, ніж колеги.

Наприклад, народний депутат Олександр Трухін (мажоритарник, Дніпропетровська область) на свій округ №40 хоче виділити з бюджету 348 мільйонів гривень. Його колега по партії і Дніпропетровській області Ганна Лічман для округу №30 може "вибити" майже 170 мільйонів гривень.

Бюджет 2020 під загрозою: у "Слузі народу" посварилися з Кабміном

Водночас інші представники "Слуги народу" можуть отримати або істотно менше, як-от Олександр Пасічний (20 мільйонів гривень), Роман Каптелов (20 мільйонів гривень) та інші. Деякі обранці й зовсім залишаться без будь-яких грошей на округи.

Бюджет 2020 під загрозою: у "Слузі народу" посварилися з Кабміном

Внаслідок цього у фракції триває запекла дискусія. Попередньо відомо, що приблизно 100 народних депутатів від "СН" не готові голосувати за такий бюджет.

Каменем спотикання став і анбандлінг (поділ) "Нафтогазу". Йдеться про від'єднання газотранспортної системи в окрему структуру. Інше джерело OBOZREVATEL з правлячої партії розповідає: члени фракції незадоволені такою терміновістю. Водночас Олексій Гончарук разом із главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим наполягають: процес необхідно провести в дуже короткі терміни.

Однак депутати навіть не отримали можливість детально ознайомитися з пропозицією. Зараз розмова проходить на підвищених тонах. "Гончарук влаштував розбірки, вже перейшли на крик", – розповідає джерело.

За підсумками зустрічі народні депутати вирішили підтримати проєкт закону про бюджет у першому читанні, а ще створити спеціальну групу з розподілу субвенцій. Також вирішили голосувати законопроєкт про анбалдлінг – за гарантії, що буде внесена правка про заборону на відчуження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що "Нафтогаз" три роки затягував створення незалежного оператора ГТС.

А директор дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка Сергій Корсунський зазначив, що Україна створює нового оператора ГТС для підписання договорів з країнами ЄС.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Олексій Гончарук Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
4
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
руденко евгений
руденко евгений
все эти субвенции - не законспирированные взятки депутатам. в этот раз народ точно голосовал не за отдельных депутатов, а за Зе. Если в ближайшие полгода, президент не начнёт выполнять то, что он декларировал более внятно - жизнь по законам и борьба с коррупцией, то хана всему правлению. Пусть обращается к народу, но не в интернете, объясняет, разгоняет раду и вводит, на какой-то срок, прямое президентское правление. Народ поймёт. Но слабоват он, мне кажется.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel