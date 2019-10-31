Був у розшуку 2 роки: у Литві затримали ексглаву ДПЗК України

У четвер, 31 жовтня, у столиці Литви Вільнюсі затримали ексглаву ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" Петра Вовчука.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро. Зазначається, що він перебував у розшуку з 2017 року.

Затриманий проходить підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом заподіяння збитків підприємству у розмірі понад $60 млн. Його дії кваліфікуються за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

У Литві затримали Петра Вовчука Латифундист

За даними слідства, представник міжнародного зернотрейдера і чиновники ДПЗКУ організували корупційну схему, за якою зерно, що належить держкомпанії, низкою суб'єктів господарювання було поставлене в Саудівську Аравію. Поставка відбувалася на умовах післяоплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам. У результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків.

Розслідувати наведені факти детективи НАБУ почали у липні 2016 року.

Повідомляється, що дві особи пішли на угоду з обвинуваченням і компенсували заподіяну ними шкоду в розмірі 60 тис. дол. США. Справи щодо ще двох осіб – радника голови правління ВАТ "ДПЗКУ" і представника міжнародного зернотрейдера – передано до суду.

У Литві затримали Петра Вовчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національне антикорупційне бюро України затримало керівництво ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", яке входить до складу "Укроборонпрому", за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів.

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