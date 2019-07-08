"Був радий чути!" Зеленський прояснив долю санкцій проти Росії

Секторальні і "кримські" санкції Європейського Союзу проти Росії будуть продовжені на наступні 12 і 6 місяців відповідно.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з лідерами ЄС за підсумками саміту Україна-ЄС в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я радий був сьогодні почути від наших європейських друзів, що їхня позиція щодо поведінки РФ залишається чіткою і незмінною. Секторальні і "кримські" санкції будуть продовжені на наступні 12 і 6 місяців відповідно", – сказав український лідер.
За його словами, санкційна політика повинна тривати до повного виконання Мінських домовленостей, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.
Володимир Зеленський
"Будь ласка, не думайте, що "санкції" – це моє улюблене слово. Моє улюблене слово "мир". А санкційна політика – це останній цивілізований інструмент для його встановлення", – додав Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу про продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.
28 червня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня 2020 року.
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