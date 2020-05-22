Буславець не має стосунку до "торгів" за дешеву електрику з Польщею: сплив документ

Заплановане приєднання України до енергосистеми Заходу зараз опинилося під загрозою через позицію Польщі, яка не хоче отримати конкурента, що пропонує дешеву електрику.

Як вдалося дізнатися OBOZREVATEL, проаналізувавши офіційне листування між міністерствами Польщі та України, зазначені процеси почалися задовго до призначення в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець.

OBOZREVATEL пропонує читачам самим ознайомитися з документом, який доводить, що не пані Буславець є ініціаторкою торгу з Польщею. Це допоможе розвіяти чутки, які останнім часом почали циркулювати в мережі.