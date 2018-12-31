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Злий одесит
Злий одесит
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Золотовалютные резервы Украины завершают 2018 год ''в плюсе''

8.1тЧитати матеріал російською

На этой неделе золотовалютные резервы Украины достигли показателя октября 2013 года и составили $20,7 млрд. И это при том, что завершение года ожидалось на отметке лишь немногим превышающей $20,4 млрд.

Пополнение ЗВР было осуществлено за счет привлечения средств Deutsche Bank под гарантии Всемирного банка.

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Таким образом, суммарное содержание валюты, иностранных депозитов, ценных бумаг и золота вернулось на позиции пятилетней давности. Периода накануне “Революции достоинства” и до вторжения России в Украину.

Хотелось бы так же напомнить, что по состоянию на апрель 2012 года в ЗВР Украины находилось $31,6 млрд. А потому, для тех, кто скучает по Виктору Фёдоровичу, весьма уместным будет высчитать, насколько уменьшились ЗВР за время его пребывания у власти.

Так же стоит провести ещё один весьма любопытный подсчет. В феврале 2014 года ЗВР Украины составляли $15,4 млрд, а к февралю 2015 года $5,6 млрд.

Делаем выводы, господа!

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
Україна
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
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Засеян Газон
Засеян Газон
Любят кацапы чужое считать)))
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rercjd Micha
rercjd Micha
Министерство финансов ожидает, что до конца 2020 года государственный долг Украины вырастет почти на $6 млрд. Об этом свидетельствует среднесрочная стратегия управления госдолгом на 2018-2020 года. В 2017 году ВВП Украины в долларах составил $106,3 млрд. Минфин рассчитывает, что в 2018 году ВВП вырастет до $110,7 млрд, в 2019 году — до $134,2 млрд, а в $147,4 млрд — в 2020 году. Правда, в 2013 году ВВП составил 189 млрд. дол! Правда, и вас стало на 5 миллионов меньше! Напомним, в ближайшие три года Украина должна выплатить большие суммы по своим долгам. Только по валютным долгам (которые составляют больше половины всего госдолга) в 2018-2019 годах необходимо выплатить еще почти $10 млрд. А в 2020-2021 года нужно будет погасить свыше $11 млрд.
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rercjd Micha
rercjd Micha
Это без 3.5 млрд. долга России
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Брук Сэм
Брук Сэм
Вывод один))) Хохложопые главные нищеброды Европы)
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