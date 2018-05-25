Названа причина затримок пенсій в Україні

Затримки з виплатами пенсій, що мають місце в Україні, пов'язані виключно зі зміною і уніфікацією графіка виплати пенсій Пенсійним фондом України.

Про це під час години уряду в парламенті заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, зазначивши при цьому, що всі пенсії переселенцям будуть виплачені в повному обсязі повідомляє УНН .

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"Затримки з виплатами пенсій на сьогодні пов'язані виключно зі зміною і уніфікацією графіка виплати пенсій Пенсійним фондом України. Всі пенсії переселенцям будуть виплачені в повному обсязі. Ніяких боргів перед переселенцями не буде", - повідомив Розенко.

Нагадаємо, в січні - квітні 2018 на виплату перерахованих військових пенсій було направлено 2,7 млрд грн. За цей період пенсії були перераховані 543491 військовому пенсіонеру. В середньому в результаті перерахунку пенсії військовослужбовців виросли на 1459,15 грн.

Пенсії за травень профінансовані на 48,4% від місячної потреби. У березні 2019 повинен бути проведений перерахунок пенсій.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україна вже в наступному році можуть запустити накопичувальний рівень пенсійної системи. Гроші будуть акумулювати на спеціальних рахунках, а скористатися ними можна буде при досягненні пенсійного віку. Рішення про те, кому довірять заощадження, ще не прийняли. Однак ряд міжнародних партнерів, в тому числі і Всесвітній банк, вважають, що запускати в Україні другий рівень пенсійної системи - рано. А заощадження можуть знецінитися через зростання цін.