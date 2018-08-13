Якщо ви власник сільськогосподарської землі і думаєте, що володієте нею, то помиляєтеся. Вона вже вкрадена. Ваша земля вже більше 15 років в оренді: нею володіють і користуються, але не ви. І тому, хто її вкрав, залишилося домовитися з вами про матеріальну компенсацію. Так, саме компенсацію. Ви самі віддали землю в чужі руки і з байдужістю подивляєтеся на те, що посіяв ваш орендар, панок вашої колись землі. Земля вже вам не потрібна.

Але землю втратимо не від війни, а власної байдужості і жадібності. Копійчана оренда затьмарила очі. А примара проданої землі вже робить вас багатими. Але не сподівайтеся, за вже вкрадене багато платити не збираються – воно й так стало їхнім. Тикнуть по тисячі доларів за гектар і скажуть: "На ліки, не хворійте".

…5 ранку. Мені 5 років. У мене через плече в чохлі камінь, щоб точити косу. Дід з косою попереду. Ми на місці. Прострілені при взятті Вєни руки міцно беруть косу. Вона починає свистіти, кладучи траву, як ворогів.

Майже у всіх з нашого покоління був дід, який брав Вєну, звільняв Варшаву чи Прагу. А скільки не стали дідами, загинувши в чорній робі при форсуванні Дніпра. А скільки тих, що були повішені німцями чотирнадцятирічними в центрі села чи міста. Вони знали: земля повинна бути тільки їхня.

Дід казав, що в обозі в них був ящик швейцарських годинників, але голодні австрійські діти хотіли їсти, годинниками їх було не нагодувати. …

Сьогодення. 2 гектари воїну. І якийсь губернатор зі свитою вже її готовий купити - дати на ліки ветерану. Українець - розмінна монета.

Вашу вкрадену землю перепродадуть і одінуть на руку нові швейцарські годинники для іміджу й статусу. А Вам дадуть на швейцарські ліки.

Вертаймо землю собі.

P.S. ВІКІПЕДІЯ

українська версія: Ві́день(нім.Wien[ˈviːn],бавар.Wean,лат.Vindobona)— столицяАвстрії.

руська версія: Ве́на(нем.Wien[ˈ vi ː n ],бав.Wean,лат.Vindobona)—федеральнаястолицаАвстрии