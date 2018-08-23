"Весь світ живе в борг": в Україні розвінчали загрозу дефолту для країни

Україна сьогодні має в своєму розпорядженні кошти для виплати боргів міжнародним кредиторам. Навіть провал переговорів з МВФ про новий транш, незважаючи на побоювання Кабміну, не буде загрожувати країні дефолтом.

Про це заявив в ефірі ObozTV економіст Євген Невмержицький. За його словами, українські політики часто спекулюють цифрами державного боргу.

"На сьогодні державний борг обслуговується, у нас є достатньо коштів для його обслуговування і немає жодних підстав вважати, що у нас із фінансових причин можуть настати певні проблеми. Бюджет виконується майже за планом - там 3,1% невиконання", - розповів експерт.

Невмержицький висловив надію, що Україна отримає транш МВФ, однак зазначив, що його відсутність не стане для економіки фатальною.

"Головна мета цього траншу з економічної точки зору - це сигнал для зовнішніх ринків, що в Україну можна інвестувати. Без цього траншу Україна може легко себе почувати і навіть не помітити. У нас внутрішніх резервів дуже багато. У нас ВВП на рівні 100 млрд доларів, а ми говоримо про 1 млрд доларів траншу. Істотно це ніяк не впливає", - вважає він.

При цьому економіст зазначив, що суми, які Україна виплачує як погашення основного боргу і відсотків, номінально здаються великими.

"Наприклад, 7,1 млрд доларів за підсумками цього року ми повинні заплатити за внутрішнім боргом та 4,1 млрд доларів за зовнішнім", - уточнив він.

"Загальний борг - близько 76% від ВВП - це майже вдвічі нижче, ніж показники найрозвиненіших країн світу. Майже весь світ живе в борг", - додав Невмержицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що невиплата боргів і провал переговорів з МВФ загрожують Україні дефолтом.

Кабінет міністрів має намір скоротити прямий державний борг України до 52% ВВП вже до кінця 2019 року. Зараз обслуговування за відсотками держборгу коштує Україні 130 млрд грн щорічно.

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