Ющенко отримав високу посаду в відомому українському банку

Екс-президент України Віктор Ющенко став главою наглядової ради "Альпарі Банку".

Він був обраний на цю посаду рішенням єдиного учасника фінустанови 25 травня, повідомляє "Інтерафкс-Україна".

Раніше головою наглядової ради "Альпарі Банку" був економіст і політик Володимир Лановий.

За даними Національного банку України, станом на початок 2018 року єдиним акціонером фінансової установи був Бахтарі Хедаятоллах.

За розміром чистих активів (206,1 млн гривень) "Альпарі Банк" займав останнє місце серед 84 банків, що діяли в Україні.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Ющенко вказали на фатальні помилки під час президентства.