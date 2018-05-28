Яку пенсію отримують екс-президенти: міністр соцполітики привідкрив таємницю

В Україні відсутня спеціальна пенсія для колишніх президентів держави, тому це питання потрібно вирішити на законодавчому рівні і ввести довічне грошове утримання для екс-гарантів.

Таке переконання в ефірі ObozTV висловив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"У нас з Леонідом Макарович (Кравчуком. - Ред.) була розмова перед прийняттям закону про пенсійне забезпечення. Він звернув мою увагу, що жодним законодавчим актом непередбачено пенсійне забезпечення колишніх президентів. І це неправильно", - вважає міністр.

При цьому розміри пенсій колишніх господарів Банкової Рева називати не став, але зазначив, що всі вони (за винятком Віктора Януковича. - Ред.) отримують пенсію як екс-нардепи.

"Тому на сьогоднішній день колишні президенти, а вони всі були нардепами, вони отримують пенсію як народний депутат, але не як президент. Я вважаю, що по-хорошому, це потрібно переглянути. Ми повинні визначити розмір довічного грошового утримання президента. Це навіть не повинна бути пенсія. Якщо ми цивілізована країна, то це потрібно зробити", - підкреслив чиновник.

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За його словами, розмір цієї виплати повинен бути прив'язаний до поточного прожиткового мінімуму.

"Все залежить від того, яким буде прийнятий закон. Довічне грошове утримання повинно базуватися на певних розмірах прожиткового мінімуму. Воно повинно бути співставним діючим соціальним нормативам", - додав Рева.

Повну версію інтерв'ю з Андрієм Ревою дивіться в програмі "Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком" 29 травня о 18:00 на ObozTV.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, пенсійна реформа в Україні тільки починається. Уже в наступному році в Україні можуть ввести другу пенсію і додатковий внесок на неї.