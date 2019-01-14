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''Якщо переможе актор'': названо сценарії для економіки України після виборів

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Україна має можливість збільшити темпи зростання економіки і розрахуватися із зовнішніми боргами. Все залежить від того, як влада співпрацюватиме з Міжнародним валютним фондом після президентських і парламентських виборів в Україні 2019 року.

Про це розповів у ефірі ObozTV економіст Борис Кушнірук. Він виділив два основні сценарії розвитку подій — позитивний і негативний.

"Ми забезпечили співпрацю з МВФ, Світовим банком, Євросоюзом і США — основними нашими партнерами-донорами. Ми більш-менш впевнено проходимо 2019 рік з виплати боргів", — зазначив він.

Експерт наголосив, що західних партнерів не цікавить прізвище майбутнього президента чи прем'єра — їх цікавить лише продовження чи непродовження економічного курсу.

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"Якщо ми протягом 2019 року будемо продовжувати курс реформ, який ми проводимо кілька років, співпраця буде. Але якщо переможе актор чи актриса, і оголосять, що вони не хочуть співпрацювати з МВФ, це означатиме припинення співпраці не тільки з МВФ, але і з усіма нашими західними партнерами з відповідними наслідками для стабільності курсу і ситуації з бюджетом, інфляцією та іншими питаннями", — заявив економіст.

Кушнірук назвав базовий позитивний сценарій для України:

"Ми зберігаємо незмінність реформ. У такому разі ми у 2019-21 роках будемо підтримувати до 4% зростання економіки. Якщо реформи прискоримо, то, можливо, і темпи зростання економіки будуть вищими, оскільки з'являться кошти, пов'язані з приватизацією, інвестиціями в українську економіку. Ситуація з доходами населення в цьому випадку буде позитивною".

"Якщо негативний сценарій — він розкладається на кілька складових. Перемога популістів, безвідповідальна політика, припиняємо співпрацю з МВФ, знижуємо тарифи, припиняємо виплату боргів. Зрозуміло, що в цьому випадку буде обвал і курсу національної валюти, і загальна ситуація в економіці стрімко погіршиться, і інфляція, і доходи населення. Курс в такому разі може підскочити до 50-60 грн за долар без проблем", — наголосив він.

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За словами експерта, все залежить від того, наскільки будуть безвідповідальними українські політики.

"Є така чудова країна Венесуела — можемо подивитися, до чого можна довести країну безвідповідальною економічною політикою", — сказав економіст.

''Якщо переможе актор'': названо сценарії для економіки України після виборів

facebook.com/NationalBankOfUkraine

Як повідомляв ObozTV, раніше економіст Борис Кушнірук розповів, як наближення президентських виборів вплине на курс долара в Україні. Експерт зазначив, що наступного року курс національної валюти залежатиме від двох чинників.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 18:00 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЕкономіка України: прогнози
Особа
Борис Кушнірук
Місце
Україна
Теги
МВФкредитвибори в УкраїніВыборы 2019
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
За 5 майдана ВВП Афроукраины упал на 100 % плюс долги и проценты к ним это еще 100% ВВП да же если случится чудо и с полностью убитой промышленностью за годы нерабства и хохлы смогут вытужить из себя прибавку 2% годовых по ВВТ то до золотого века Януковича кугутам нужно будет 100 лет украинцы - вы долбаебы…..
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Самое главное больше брать кредиты. Тогда точно рост 100%
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Порошенко-мессия. Либо он, либо песец)))
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