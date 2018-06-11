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Виплати ВСУ: Порошенко назвав зарплату на передовій

1.8тЧитати новину російською

Мінімальне грошове забезпечення українських військових на передній лінії оборони на Донбасі становить 20 тисяч гривень на місяць.

Про це заявив президент Петро Порошенко на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві, нагадавши, що держава надає пільги, які передбачено учасникам бойових дій. Про це повідомляє УНІАН.

"Зараз мінімальне грошове забезпечення на передній лінії - 20 тисяч гривень. Це 800 доларів США, тоді як на початку агресії РФ у 2014 році було 600 гривень на місяць", - зазначив він.

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Порошенко додав, що зараз зовсім по-іншому навчають спецназ. Крім того, він нагадав про окрему програму забезпечення підрозділів боєприпасами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Верховна Рада прийняла рішення щодо відпустки військових.

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Теми
пенсії військовимПідвищення зарплат і пенсійРосійсько-український конфлікт
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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