Великий банк Росії припиняє роботу в Україні

Дочірній банк російського ВТБ - БМ банк - припиняє банківську діяльність зі збереженням юридичної особи в Україні.

Відповідне рішення було прийнято на загальних зборах акціонерів БМ банку, говориться на сайті фінансової установи.

У встановлені законодавством терміни (до 180 днів з дати погодження Національним банком України) банк повністю виконає всі свої зобов'язання, пов'язані з діяльністю, і зобов'язання перед клієнтами.

У вересні НБУ буде направлено клопотання про відкликання банківської ліцензії.

Плани щодо подальшої роботи БМ банку як юридичної особи поки не розголошуються.

Нагадаємо, глава ВТБ банку Андрій Костін заявив про масове закриття відділень в Україні.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше найбільший банк Росії позбувся "дочки" в Україні.