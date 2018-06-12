В Україну може приїхати місія МВФ: відомі умови

Для приїзду в Україну наступної місії Міжнародного валютного фонду уряду буде потрібно виконати ряд умов.

Про це заявив глава Національного банку України Яків Смолій, зазначивши, що Україні доведеться вирішити питання перегляду цін на газ і збалансованості державного бюджету, повідомляє УНІАН.

Новини Посилання

Опалення круглий рік і перевірки: як життя українців зміниться через МВФ

"Для приїзду наступної місії знадобиться перегляд цін на газ і проведення переговорів з Міністерством фінансів відносної збалансованості бюджету", - сказав він.

У той же час, Смолій зазначив, що прийняте Верховною Радою рішення звільнити з займаної посади міністра фінансів Олександра Данилюка не вплине на стосунки України з Міжнародним валютним фондом.

"Міжнародний валютний фонд - це інституція, яка працює з державою, державними інститутами, а не конкретними чиновниками. Ми не бачимо жодних ризиків у зв'язку зі звільненням міністра фінансів", - сказав він. За словами Смолія, виконуюча обов'язки голови Мінфіну Оксана Маркарова зможе бути підписантом Меморандуму з МВФ.

Нагадуємо, що поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують в рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол. Для продовження співпраці з Фондом уряд має привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури. Крім того МВФ перевірить, чи відповідає ухвалений минулого тижня закон про створення антикорупційного суду рекомендаціями Венеціанської комісії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході останніх переговорів, Міжнародний валютний фонд висунув Україні вимогу підвищити ціни на газ для населення до 11,47 грн за кубометр вже в жовтні поточного року. Зараз українці платять 6,96 грн за кубометр. Таким чином, до осені ціни на блакитне паливо можуть зрости на 65%.

При цьому 30 травня Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" на постачання населенню і підприємствам теплокомуненерго природного газу без зміни поточних цін.