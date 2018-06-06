В українців за борги по комуналці можуть відібрати квартири: деталі

На сьогоднішній день практично будь-яка сума заборгованості може стати для постачальника комунальних послуг підставою для звернення до суду з позовною заявою щодо боржника.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив юрист Олег Щербак.

Сума боргу

На сьогоднішній день немає чітко зафіксованої суми заборгованості, при накопиченні якої постачальник повинен звертатися до суду з позовом про стягнення заборгованості. Постачальник може звернутися до суду навіть при мінімальній заборгованості.

"Приводом для звернення постачальника послуг до суду може бути абсолютно будь-яка сума. Зрозуміло, ніхто не буде намагатися виставити квартиру на продаж за борг в 10 тисяч гривень, але з юридичної точки зору, заборгованість за 2 місяці вже є підставою для звернення до суду", - заявив Щербак, зазначивши, що розвиток подій може залежати від цілого ряду обставин.

Продаж квартири

Перед тим, як дійде до виставляння квартири на торги, боржнику запропонують укласти договір реструктуризації. Також буде проведена процедура конфіскації майна в погашення заборгованості.

"У списку всіх заходів вибивання грошей з боржника продаж квартири стоїть на останньому місці. Спочатку з боржником укладуть договір про реструктуризацію заборгованості. Потім, якщо цей договір не буде виконуватися, встане питання про конфіскацію майна з метою його продажу для погашення заборгованості. І тільки в останню чергу мова може зайти про продаж житла боржника", - зазначив юрист.

"Якщо до цього все таки дійшло, потрібно розуміти, що квартира виставляється на торги, з вирученої суми повністю погашається борг, гасяться судові витрати і суму, що залишилася після продажу квартири, повертають боржникові", - заявив юрист.

Діти

Квартира не може бути виставлена ​​на продаж, якщо в ній прописані неповнолітні діти.

"Відповідно до українського законодавства, якщо у виставленій на продаж квартирі прописані неповнолітні діти, така квартира не може бути продана без безпосередньої участі в процедурі опікунської ради. Квартира може бути виставлена ​​на торги тільки після того, як опікунська рада отримає підтвердження того, що при продажу квартири, дітям буде надано інше житло", - зазначив юрист.

Списання боргу

У разі, якщо боржник не погоджується з виставленою сумою боргу, або не має фінансової можливості погасити борг, можна спробувати домогтися списання боргу в судовому порядку. "Якщо боржник згоден з виставленою в платіжці сумою боргу - йому доведеться погашати цей борг. Якщо він не згоден з пред'явленим боргом - можна спробувати оскаржити цей борг в судовому порядку, однак шанси на успіх вкрай сумнівні", - сказав юрист.

"Теоретично можна домогтися списання боргу, якщо вдасться довести, що у боржника немає фінансової можливості погасити борг. Тобто, якщо у боржника немає свого особистого майна, немає рахунків банку і йому нема чого продати, виробництво має бути закрито. На його родичів борг не списується. Сім'я може стати правонаступником заборгованості тільки в разі, якщо за позовною заявою є солідарні боржники, прописані в даній квартирі", - зазначив юрист.

Що робити?

Боржник має право зупинити процедуру продажу квартири в будь-який момент, якщо погасить свій борг.

"Якщо боржник погасить борг, процедура продажу квартири буде негайно зупинена, незалежно від того, на якому етапі вона перебуває", - заявив юрист, зазначивши, що якщо відповідач, тобто боржник не прийшов на судове засідання і рішення суду було прийнято заочно, боржник може потім оскаржити це рішення і домогтися його скасування.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що заборгованість українців за житлово-комунальні послуги стрімко зростає, незважаючи на субсидії.