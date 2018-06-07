В Україні зростають продажі іномарок: названа найпопулярніша модель

Українці, як і раніше, обирають іноземні автомобілі, віддаючи переваги конкретним маркам.

Найпопулярнішою маркою в Україні стала Toyota, яка реалізувала за цей період 4238 нових легкових авто. У порівнянні з п'ятьма місяцями 2017 року, попит на машини цієї японської марки зріс на чверть. Найбільш популярною моделлю Тойоти став компактний кросовер Toyota RAV-4, вибір на якому зупинив +1201 автомобіліст. Про це повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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Друге місце в рейтингу марок зайняв Volkswagen, який наполовину збільшив свій результат річної давності, реалізувавши з січня по травень 3256 авто. Бестселером марки стала модель Volkswagen Golf, яку вибрали 1308 українця, таким чином забезпечивши їй титул найпопулярнішого автомобіля в Україні.

Незважаючи на 5% падіння попиту, в трійці лідерів залишився Renault, результат цієї французької марки на українському ринку - 3166 машин. Драйвером продажів у Renault залишається кросовер Renault Duster, в заліку якого 1218 реєстрацій.

В цілому, продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-травні 2018 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросли на 10% - до 33 тисяч одиниць. За підсумками 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 25% - до 82,3 тисячі одиниць.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що ЗАЗ припинив виробицтво легенди українського автопрому.

У квітні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року виробництво автомобілів знизилося на 13% - до 675 одиниць.