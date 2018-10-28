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/Банки і фінанси

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економікиВсі статті автора

В Україні значно зросте курс долара: чого чекати

21.6тЧитати матеріал російською

В Україні до кінця жовтня і в перших числах наступного місяця вартість долара буде рости. Традиційно в останні дні місяця збільшується попит на ринку за рахунок повернення ПДВ. Бізнес отримує більше гривень і витрачає їх на купівлю долара. Аналітики вважають: через тиждень гривня може опуститися до 28,5 грн/$.

OBOZREVATEL розібрався, як може змінитися вартість валюти і що вплине на курс.

Осіння девальвація

В Україні після незначного зміцнення нижче психологічної позначки в 28 грн/$ національна валюта впевнено рухається до нової межі. Фінансовий аналітик Єгор Комов впевнений: в листопаді курс швидше за все дістанеться до 29 грн/$, а на наступному тижні піде недалеко від 28,5 грн/$.

"Є плюс - новини від МВФ про нову програму співпраці. Але, як би там не було, осінь - девальвація. Так триває вже три роки і чекати виключення я б не став. З огляду на ситуацію кінця місяця, можливе зростання попиту, я б сказав, що на готівковому ринку вартість валюти буде поблизу 28,5 грн/$", - розповідає експерт.

"На готівковому ринку вартість валюти буде поблизу 28,5 грн/$", - розповідає експерт.

Ще одна причина - зростання долара на світових ринках, відзначає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Кілька днів тому курс євро по відношенню до американської валюти опустився до рекордно низької з середини серпня позначки - 1,13. "На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", - зазначає експерт.

Водночас фінансовий консультант Володимир Мазуренко передбачає: до кінця тижня курс долара може вирости до 28,6 грн/$. При цьому експерт відзначає, що ситуація на ринку буде залишатися стабільною як мінімум до кінця року. "Я не думаю, що можлива різка девальвація. Ми знаємо, що в цьому році резерви НБУ повністю можуть забезпечити плавний рух. Щоб плавно вийти до 29 грн / $ до кінця року, жовтень повинен закінчитися 28,6 грн/$, а потім плавно знижуватися. Думаю, так воно і буде", - відзначає експерт.

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До речі, серед основних девальваційних факторів восени - збільшення критичного імпорту (валюту витрачають на імпорт газу) і зниження експортних виручек в порівнянні з літом. За минулий тиждень курс долара на різних сегментах ринку виріс на 0,7-1,1%. Довідковий курс НБУ збільшився з 27,92 до 28,21 грн / $. Єгор Комов впевнений: таке зниження - нормальна ситуація восени.

Як зміцнити гривню

Якщо вдало завершити розпочаті реформи, активізувати боротьбу з корупцією, поліпшити бізнес-клімат, то іноземні інвестори можуть кардинально змінити співвідношення попиту і пропозиції на ринку, вважає керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій. "Звичайно, курс в 12 гривень зараз вже недосяжний, але при сприятливих умовах, я б сказав, що курс в 24 грн/$ цілком може бути реалістичним", - вважає Паращій.

Будь-який ринок, в тому числі і валютний, залежить головним чином від двох показників - попиту і пропозиції. Чим більше в Україні валюти, тим дешевше вона стоїть. Джерел поповнення валюти кілька: кредити, інвестиції, переклади заробітчан, експорт. Для прикладу, на руках у населення за різними оцінками від 25 до 100 млрд доларів. Якщо населення почне масово позбавлятися від американської валюти і купувати гривні, курс долара впаде, а курс гривні - виросте. Правда, така ситуація, впевнені економісти, практично неможлива.

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Згідно з опублікованим звітом МВФ, найближчим часом - відносно сприятливий період для світової економіки. Сировина, яке експортує Україна, дорожчає, валюти в країні стає більше.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкти
доларкурс валют
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
"Источников пополнения валюты несколько: кредиты, инвестиции, переводы заробитчан, экспорт." Отметим: Кредиты - на первом месте. Далеко же вы ускакали с майданных времен, а?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Каменский Валентин, по чем на паРаше ржубль? А, ничтожество?
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