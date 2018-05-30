В Україні значно подорожчало євро

В Україні міжбанківський валютний ринок відкрився з курсом євро в 30,16 грн, до закриття торгів європейська валюта подорожчала до 30,34 грн.

Про це OBOZREVATEL повідомили аналітики ibc.ua. Курс долара 30 травня практично не змінився: торги відкрилися з котируваннями 26,08 / 26,12, а закрилися - 26,09 / 26,11 грн.

За даними Національного банку на 15:30 обсяг купівлі-продажу американської валюти склав $ 446,70 млн за середньозваженим курсом - 26.13. Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0.41 / 0.41, до закриття торгів ситуація не змінилася 0.41 / 0.41. У Росії курс долар-рубль впав.

Відзначимо, падіння курсу долара влітку також очікують і в найбільших українських банках. У той же час курс євро буде залежати від його позиції по відношенню до американської валюти. Якщо Федеральна резервна система США збільшить ставку, то євро в Україні може знизитися до 30-30,6 грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, що буде з курсом долара на цьому тижні.