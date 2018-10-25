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В Україні значно подорожчає долар: прогноз аналітика

2.3тЧитати матеріал російською

В Україні курс долара до 2 листопада може вирости на готівковому ринку до 28,3-28,5 грн/$. На міжбанку валюта може подорожчати до 28,6 грн/$.

Про це OBOZREVATEL повідомив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На наступний тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,6 грн/$, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн/$", - розповів експерт.

Основна причина зростання курсу долара до гривні - його суттєве зміцнення на світових ринках. Так, у середу євро знизився до долара нижче 1,13, і це мінімальне значення з середини серпня.

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Крім того, в Україні в кінці місяця в результаті повернення ПДВ бізнесу традиційно зростає попит на долари. Експортери отримують гривні і виходять на ринок, щоб купити американську валюту.

Відзначимо, подорожчання долара восени спостерігається останні три роки. Попит на валюту, зокрема в результаті старту опалювального сезону, підвищується, тоді як пропозиція на ринку знижується (в зв'язку з закінченням сприятливого для аграріїв сезону).

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкти
курс валютдолар
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