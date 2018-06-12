В Україні змінили кредитні правила для військових

В Україні на час особливого періоду військовослужбовців не будуть нараховуватися штрафні санкції за невиконання кредитних зобов'язань, а також відсотки за користування кредитом.

Про це повідомляє сайт Судової влади України, уточнивши що Верховний Суд України в постанові від 30 травня 2018 року по позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором не погодився з висновком апеляційного суду і направив справу на розгляд.

"На підставі положень статей 5, 6 Закону України" Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту "та частини 15 ст. 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" Верховний Суд дійшов висновку, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам і військовозобов'язаним - з моменту призову під час мобілізації та до закінчення особливого періоду не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями всіх форм собственності, в тому числі банками і фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом", - йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні рівень проблемних кредитів - один з найвищих в Європі. Згідно з оцінкою міжнародного агентства Fitch, цей показник досяг 57%. Фактично кожна друга позичена в банку гривня вчасно не повертається. Причин для цього декілька: неправильна кредитна політика банків, низький рівень відповідальності клієнтів, недобросовісний бізнес і т.д. Іноді і самі банки стимулюють зростання числа "поганих" кредитів, спотворюючи інформацію про те, скільки реально доведеться заплатити за можливість взяти в борг.