В Україні затвердили правила округлення загальної суми покупки в чеку

Національний банк України з 1 липня 2018 року припиняє додатковий випуск у готівковий обіг монет дрібних номіналів, у зв'язку з чим були затверджені правила округлення сум при розрахунках.

Відповідні норми передбачені постановою правління НБУ № 25 “Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів”, повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, у випадку відсутності монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок підприємства торгівлі та сфери послуг проводитимуть заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою за такими правилами:

– сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється у сторону зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

– сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється у сторону збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

НБУ очікує, що правила заокруглення застосовуватимуться справедливо і прозоро для обох сторін розрахунків.

У разі наявності в покупця монет дрібних номіналів він і надалі може ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він може видати покупцеві решту цими номіналами.

При цьому, заокруглення не здійснюватиметься під час безготівкових розрахунків.

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