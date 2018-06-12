В Україні ввели нові валютні правила: що змінилося

Національний банк України змінив правила переказу валюти для фізосіб в Україні і за межі країни.
Про це повідомили в прес-службі банку. Тепер банкам та їх клієнтам (фізичним особам-резидентам) надається можливість застосовувати сучасні комунікаційні технології Paperless під час переказів іноземної валюти.
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Що змінилося:
- Клієнти банків зможуть подавати електронні копії підтверджуючих документів для здійснення переказів іноземної валюти за межі України з поточних рахунків в іноземній валюті.
- Банки зможуть створювати електронні копії підтверджуючих документів, представлених фізичними особами для здійснення переказу в паперовій формі, для їх подальшого зберігання.
- Фізичні особи отримують можливість за допомогою міжнародної платіжної системи ініціювати в гривні переказ в іноземній валюті за межі України, а також за рішенням відправника переказу, ініційований з-за кордону в іноземній валюті, отримати такий переклад в Україні в гривні.
Постанову правління регулятора №62 опубліковано на сайті НБУ. Документ набуває чинності 12 червня.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Національний банк України вніс зміни в вимоги щодо всебічного аналізу і перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників для купівлі іноземної валюти з метою преведення за межі України.
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