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В Україні розвіяли міф про користь переходу на зимовий час

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В Україні одним із головних аргументів за перехід на зимовий і літній час називають економію електроенергії. Однак сьогодні цей фактор все менше впливає на економіку.

Про це розповів в ефірі ObozTV економіст Борис Кушнірук, коментуючи переведення стрілок годинника.

"З кожним роком на економіку це впливає все менше. Колись, коли це вводили, починаючи з Британії, в Європі, країни були індустріальними. Люди дуже рано починали йти на роботу - о 5, 6, 7 ранку. І тоді момент переходу від світла до темряви був досить відчутним", - розповів Кушнірук.

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Як пояснив економіст, сама структура споживання раніше була такою, що люди витрачали електроенергію в побуті, в першу чергу, вмикаючи і вимикаючи світло.

"Тоді інших приладів, які споживають електроенергію, майже не було. Але чим далі, тим більше з'являлося електроприладів, які функціонують у постійному режимі. Споживання електроенергії протягом доби у нас суттєво змінилося. З'явилися електрочайники, електроплити, бойлери, кондиціонери. Все це призвело до того, що в самій структурі споживання, споживання, пов'язане з тим, що ми рано чи пізно встаємо і електроенергії витрачається менше, перестало бути істотним для економічного розвитку. Зараз це вже не істотний фактор", - зазначив він.

На питання, скільки відсотків електроенергії економиться від переходу на зимовий час, експерт заявив: "Фахівці кажуть, що буквально 2-3% економії".

Як повідомляв ObozTV, раніше головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка розповів, як уберегти здоров'я при переході на зимовий час.

Підсумки дня дивіться щодня у будні о 18:00 на ObozTV.

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Dell Alex
Dell Alex
"когда это вводили, начиная с Британии"... ))) Господи, зачем ты породил насколько неграмотного в истории идиота? ))) Он же дебил )))) Этот придурок не способен даже подумать о реально астрономическом времени и в какой темноте он будет просыпаться и ложиться, отрывая свою тупую задницу от кровати, чтобы пойти на работу, в которой он, судя по его словам, ни хрена не смыслит )))))))))))
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