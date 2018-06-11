В Україні продовжили ліквідацію чотирьох банків

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила продовжити терміни здійснення процедури ліквідації чотирьох українських банків.

Йдеться про банки "Форум", "Брокбізнесбанк", "Меркурій" і "Стандарт", йдеться на сайті ФГВФО.

Зокрема, ліквідація банку "Стандарт" була продовжена терміном на один рік - до 18 червня 2019 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб також продовжив термін ліквідації банку "Форум" до 14 червня 2019 року, банку "Меркурій" - до 11 червня 2019 рік, а "Брокбізнесбанку" - до 10 червня 2019 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство фінансів України заявило про плани повністю вийти з капіталу націоналізованих "ПриватБанку" та "Укргазбанку".