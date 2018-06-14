В Україні посилили перевірку субсідіантов: без допомоги залишилися тисячі родин

У зв'язку з монетизацією субсидій, в Україні розпочато активний процес верифікації одержувачів допомоги.

Про це, як повідомили в прес-службі Мінсоцполітики, заявив мністр Андрій Рева, зазначивши при цьому, що в ході перевірки були виявлені 50 тис. осіб, серед яких є власники будинків з площею понад 200 кв м і квартир більше 120 кв м.

Новини Посилання

Монетизація субсидій: скільки грошей дадуть українцям на руки

"Зараз йде процес верифікації одержувачів субсидій. Останній раз люди декларували свої прибутки в 2015 році. Якщо виявлено п'ятдесят тисяч чоловік, серед яких є власники будинків з площею понад 200 квадратних метрів і квартир більше 120 квадратних метрів, які з нульовими доходами купували автомобілі за 700 тис. грн і інші дорогі речі, то, напевно перевірка потрібна. Адже, монетизація субсидій означає надання громадянам грошей для оплати комунальних послуг, і тому потрібно забезпечити адресність допомоги, щоб гроші отримували саме ті люди, які дійсно потребують субсидії", - заявив міністр.

"Субсидія - це співоплати, а це значить, що є частка, яку платить людина, а є частка, яку платить держава. Але держава сьогодні платить гроші не людям, а безпосередньо перераховує кошти постачальникам послуг. Таким чином, виникає ситуація, при якій людям все одно скільки вони споживають. Але, коли людині нададуть гроші на руки, то кількість заощаджених енергоресурсів буде прямо впливати на суму допомоги, яку людина зможе залишити собі", - пояснив Рева.

Разом з тим, підвищується і відповідальність отримувачів субсидій, бо після отримання субсидії людина має можливість і обов'язок повністю оплатити рахунки.

"Це повністю змінює систему взаємовідносин між державою, одержувачами субсидій і постачальниками послуг. Тому, процес переходу на нову систему вимагає ретельної і серйозної підготовки, в тому числі роз'яснення прав і обов'язків людей", - резюмував міністр.

Нагадуємо, що одна з останніх версій методики передбачала, що субсидії призначатимуть в межах соціальних нормативів, але по факту споживання. Це означає, що якщо витратив більше норми, то дадуть гроші тільки на норму, а якщо витратив менше норми, то дадуть гроші на менший обсяг. З одного боку, така методика дозволяє державі економити на субсидіях, а з іншого - не стимулює економити комунальні послуги. Є і другий варіант, який раніше також озвучували в уряді - надсилати гроші на оплату комунальних послуг на норматив, а якщо витрачають менше, віддавати ці гроші сім'ям. В такому випадку на монетизації можна буде заробляти.

Нагадуємо, що перевірки субсідіантів, є необхідним заходом при отриманні адресної матеріальної допомоги.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що майже кожен другий українець взимку отримував субсидію. Тільки половина сімей платила за комунальні послуги за повною ціною. Серед пільговиків - десятки тисяч українців, які живуть у величезних будинках, їздять в нових машинах, купують дорогі телефони і запальнички на 100 тис. грн.

З 2019 року в Україні субсидії будуть монетизовані , тобто субсідіанти отримуватимуть гроші на руки. Нову систему випробують на тих будинках, які об'єдналися в ОСББ. Родина замість платіжки, в якій вказується сума за комуналку вже з урахуванням знижки, отримає живі гроші. В першу чергу, монетизують внески ОСББ, платежі на обслуговування будинку та прибудинкової території.