Компенсація за оренду житла: Кабмін "оцінив" поліцейських дешевше нардепів

Співробітники Національної поліції отримуватимуть за оренду житла компенсацію майже в п'ять разів меншу, ніж народні депутати України - 3,5 тис. грн проти 15,5 тис. грн.

ObozTV в своєму сюжеті оцінив матеріальну допомогу, яку уряд надає правоохоронцям і народним обранцям.

Як відомо, Кабмін 24 жовтня визначив розмір компенсації поліцейським за оренду житла. Згідно з постановою уряду, грошова компенсація виплачується щомісяця в розмірі фактичних витрат:

- у Києві не більше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Тобто - 3524 грн у 2018 році.

- в обласних центрах не більше півтора прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Разом - 2643 грн у 2018 році.

- в інших населених пунктах один прожитковий мінімум - 1762 грн.

При цьому компенсація збільшується в 1,5 рази при наявності у поліцейського трьох і більше членів родини.

При цьому, у 2017 році 176 народних депутатів отримали компенсацію за наймання житла. З Держбюджету на це було виділено 32,6 млн грн.

Таким чином, на місяць на одного народного депутата виділяється 15435 грн.

"Тобто копи, які щодня ризикують життям, рятуючи життя українців, будуть отримувати 3524 грн, а 176 нардепів, більшість з яких мільйонери, вже компенсували по 15435 грн. Законодавці в 5 разів дорожчі захисників - виходить так", - йдеться в сюжеті ObozTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени вартість житла в Україні в бюджетному сегменті підскочила на 15-20%.

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