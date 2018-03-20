В Україні подорожчали долар і євро: курс валют від НБУ

В Україні у вівторок, 20 березня, виросли в ціні долар і євро.

Курс валют встановив Національний банк України. Так долар США додав 8 копійок і тепер коштує 26,43 грн.

Євро подорожчав на 13 копійок. Сьогодні його курс становить 32,54 грн.

Нагадаємо, історичний антирекорд гривні щодо долара США був встановлений 26 лютого 2015 го року - 30,01 грн, євро встановив рекорд 26 січня 2018 року - 35,66 грн.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, що буде з курсом без грошей МВФ .