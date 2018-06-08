В Україні подешевшав долар: гривня наблизилася до важливої ​​позначки

В Україні міжбанківський валютний ринок відкрився котируваннями 26,12 / 26,17, а закрився курсом 26,12 / 26,14 грн/$. У той же час в обмінниках середній курс долара склав 26,07 грн.

Про це OBOZREVATEL повідомили аналітики ibc.ua . За даними Національного банку, обсяг купівлі-продажу американської валюти склав $290.26 млн за середньозваженим курсом - 26.13 грн.

Рублевий ринок закрився котируваннями - 0.41 грн/руб. Ринок євро закрився курсом 30,68 / 30,71 грн. На міжнародному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,1727 / 1,1810.

Нагадаємо, влітку традиційно збігаються відразу кілька позитивних для гривні факторів. Знижується імпорт енергоресурсів, а експортні виручки зростають. Аналітики прогнозують поетапне подорожчання металу на світовому ринку. Такий же прогноз в своєму огляді опублікував і МВФ.