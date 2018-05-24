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В Україні планують кардинально перебудувати 25 аеропортів: що змінять

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У найближчі кілька років Україна зможе отримати 25 повноцінних аеропортів і 5 злітно-посадочних смуг в різних точках України.

Таку заяву озвучив міністр інфраструктури Володимир Омелян, зазначивши при цьому, що одним із головних завдань розвитку інфраструктури в Україні є будівництво нових аеропортів в кожній області. Про це повідомляє "Укрінформ".

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"Я зараз намагаюся переконати уряд і парламент, що ми повинні проголосувати в наступному році в бюджеті 2019 року не менше 10 млрд грн на будівництво 4-5 злітних смуг в різних точках України. Якщо таке фінансування буде хоча б протягом 3-4 років, ми будемо мати 25 повноцінних нових аеропортів в Україні", - заявив він. За словами Омеляна, вже розроблена програма розвитку регіональних аеропортів, в даний час йде робота з міжнародними інвесторами щодо можливості залучення додаткового фінансування, в тому числі і кредитного.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в 2018 році на український ринок можуть зайти ще два світових лоукостера, крім ірландського Ryanair, який почне роботу в жовтні.

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Тема
держгроші
Місце
Україна
Об'єкти
Міністерство інфраструктурилітак Ан-2
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