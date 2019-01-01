В Україні підвищили мінімальну зарплату: всі подробиці

В Україні з 1 січня 2019 року мінімальну зарплату підвищили з 3723 до 4173 грн. Усі працюючі на повний день українці повинні отримувати не менше зазначеної суми.

Про це йдеться в бюджеті країни на 2019-й. Так, згідно з даними офіційної статистики, кожен п'ятий офіційного працюючий українець заробляє менше 4 тис. грн. В результаті розмір надбавки для них складе від 173 до 450 грн (за умови, що вони залишаться з мінімалкою).

Однак в показниках середньої зарплати це лише сповільнить падіння в порівнянні з минулим місяцем. Так, через річних виплат, новорічних премій щорічно середня зарплата в січні (тільки за один місяць) збільшується на 15-18%.

Для прикладу, в грудні 2016 року середня зарплата збільшилася на 17%, в грудні 2017-го — на 15%. Але так як такий стрибок пояснюється разовими виплатами, вже в січні відбувається "відкат". У першому місяці 2017-го середні зарплати в порівнянні з груднем знизилися на 7%, а в січні 2018 року порівняно з груднем попереднього року падіння склало 14%.

Середня зарплата в 2019-му — 10 395 грн.

Мінімальна зарплата в 2019-м — 4173 грн.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, в консенсус-прогнозі МЕРТ припускають, що в 2020 році середня зарплата складе 11,4 тис. грн, а в 2021-м — 14,2 тис. Прискорення динаміки зростання через два роки пояснюється з розрахунками на більш успішну економічну ситуацію в країні. Так, в основному прогнозі МЕРТ закладено поетапне збільшення зростання ВВП з 2,9% до 3,9% за рік. Це, в тому числі, відобразиться і на розмірі заробітних плат.