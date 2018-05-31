В Україні можуть ввести жорсткі валютні обмеження: що зміниться

Національний банк України допускає посилення монетарної політики і введення валютних обмежень в разі, якщо Міжнародний валютний фонд відмовить Україні в транші.

Про це заявив Глава Національного банку України Яків Смолій, повідомляють "Українські новини".

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"Ми проговорювали сценарій можливого розвитку подій в разі відсутності траншу. Якщо буде посилюватися інфляційний тиск, то це буде посилювати наші монетарні інструменти для стримування інфляції. Ми будемо вводити певні обмеження для можливого відтоку капіталу", - зазначив Смолій.

При цьому він зазначив, що розраховує на те, що Україна виконає свої зобов'язання перед МВФ і отримає кредит.

"Ми очікуємо, що закон про Антикорупційний суд буде прийнятий в червні. Тоді почнеться процес приїзду місії, перегляду програми", - розповів глава НБУ.

Нагадуємо, що діюча програма кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування стартувала в березні 2015 року і триватиме до березня 2019 року. Загальний обсяг програми складає 17,5 мільярда доларів. На сьогоднішній день Україна залучила лише 8,7 мільярдів доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що діючі правила регулювання валютних платежів застаріли і не відповідають європейським нормам. Щоб виправити ситуацію, Нацбанк підготував проект закону "Про валюті" , який днями прийняли в першому читанні. З одного боку, документ спростить роботу експортерів і доступ до валюти для простих українців, але в той же час може скоротити надходження доларів.