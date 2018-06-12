В Україні можуть ввести новий зарплатний показник: деталі

Президент України Петро Порошенко висловився за введення в Україні медіанної заробітної плати за прикладом Євросоюзу.

"Чи я проти медіанної зарплати? Ні. Я можу навіть доручити, щоб вираховували і ту, і ту. Це має бути прозоро. Нам не потрібно нічого приховувати", - заявив Порошенко, повідомляє "Сьогодні".

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Однак, Порошенко впевнений, що проблема не в розрахунку показника зарплати, а в її фактичному розмірі, який має зростати. "Я думаю, що головна проблема у нас не в медіанній зарплатні. У нас є право і можливість друкувати обидва показники. Наша головна проблема - це підвищувати зарплату. І я можу сказати, що на сьогоднішній день у нас є дуже стійка тенденція, коли кращі виробництва країни різко підвищують заробітну плату. Я вважаю, що я їм в цьому допоміг, коли різко знизив податковий тиск на зарплатню", - сказав президент.

Як відомо, медіанна зарплата зазвичай значно нижча за середню.

Що таке медіанна зарплатня:

Визначаючи середню заробітну плату, Держстат ділить загальний зарплатний фонд на кількість штатних співробітників. При цьому з огляду на те, що керівництво може отримувати сотні тисяч, а прості працівники - мінімалку, середня зарплата не відображає реального стану речей. Медіанна заробітна плата фактично ділить всі зарплати на дві рівні половини. Одна з них - всеізарплати, які перевищують медіанну, друга - ті, що менші за медіанну.

Для прикладу: сім українців отримують заробітні плати в розмірі 5, 10, 20, 21, 50, 60 і 200 тис. грн. Середня заробітна плата для цієї групи працівників складе 52,2/тис. грн (суму всіх зарплат розділили на кількість працюючих). У той же час медіанна зарплата - 21 тис. грн (три зарплати вище цього значення і три зарплати менше).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що медіанна заробітна плата в Україні на даний момент складає близько 5935 грн. В країнах, де спостерігається відтік робочої сили і значна трудова міграція, влада намагається наблизити мінімальну зарплату до рівня медіанної. Це дозволяє з одного боку забезпечити соціальну рівність, а з іншого - конкурувати з державами з більш високими заробітними платами.