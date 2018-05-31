В Україні може з'явитися новий податок: хто заплатить

Відмова від податку на прибуток і введення податку на виведений капітал створить цілу низку проблем.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив керівний партнер Baker Tilly Україна Олександр Почкун.

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МВФ виступив проти податку на виведений капітал в Україні

На думку експерта, введення податку на виведений капітал жодним чином не позначиться на пересічних українцях, проте дане нововведення несе в собі негативні моменти.

"Широких верств населення це взагалі не торкнеться. Дане нововведення впливатиме переважно на бізнес", - заявив експерт, зазначивши, що позитивним моментом є те, що суб'єкт сплачуватиме податок тоді, коли він виводитиме гроші з бізнесу. "При податку на виведений капітал всі кошти, які підприємства відправляють на власний розвиток вони залишають у бізнесі і не потрапляють під оподаткування", - зазначив експерт.

Говорячи про негативні моменти, Почкун зазначив, що тут варто згадати про отримання позик від пов'язаних сторін з-за кордону. "На рівні України при сплаті відсотків за такі позики це є витратою, а на рівні материнської компанії - це буде вже прибутком. Дуже часто гроші витікають з України, тобто в Україні це - витрата, а за кордоном - прибуток", - заявив експерт , зазначивши, що таким чином гроші можуть вимиватися з економіки України.

"В окремих випадках буде невигідно працювати з приватними підприємцями, оскільки оплата приватним підприємцям в окремих випадках обкладатиметься окремим податком на виведений капітал", - заявив експерт, наголосивши, що новий податок ламає старі схеми, які працювали в Україні протягом останніх 20 років. "Основна проблема цього податку в тому, що він ламає сформовані схеми, які працювали в Україні протягом останніх 20 років", - заявив експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав, чим загрожує введення податку на виведений капітал в Україні.

Пізніше президент України Петро Порошенко розповів про долю податку на виведений капітал. Порошенко вважає за необхідне додаткове обговорення законопроекту перед його реєстрацією у Верховній Раді.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив проти розширення бюджетного дефіциту при введенні податку на виведений капітал.