В Україні масово зламують банківські карти: названо спосіб захисту

На сьогоднішній день в Україні кожен третій клієнт банків стикається з шахрайськими операціями і, не зважаючи на особливу увагу до цієї проблеми з боку кіберполіції, для українців існує тільки один спосіб мінімізувати ризики і захистити свої гроші.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив операційний директор компанії з кібербезпеки "10guards" Віталій Якушев.

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Валютні шахраї: нацполіція розкрила нову схему

За словами експерта, на сьогоднішній день існує два напрямки крадіжки грошей з банківських карток. "Щодо технологій і методів крадіжки грошей з банківських карток на сьогоднішній день існує два напрямки. Перший напрямок - це крадіжка за допомогою технічних інструментів. Це зчитувальні пристрої, це крадіжка грошей з картки, коли ви розраховуєтесь карткою на заправці, в ресторані і т.д. Картку можуть провести через один термінал два рази. Перший раз її проводять легітимно, і тим самим відправляють інформацію в банк, а вдруге просто копіюють магнітну доріжку вашої картки і потім використовують її для того, щоб потім на її основі зробити клон і використовувати його для оплати в інших місцях", - зазначив експерт, підкресливши при цьому, що при уважному розгляді, що зчитує можна розпізнати за зовнішніми ознаками.

"Якщо говорити про перший напрямок, тобто технічний, то, щоб більш-менш убезпечити себе, потрібно бути більш уважним і більш обережним. Якщо ви користуєтеся банкоматом, причому абсолютно неважливо якого банку, необхідно звертати увагу на картоприймач. Це пристрій, в яке вставляється карта", - сказав експерт, зазначивши при цьому, що також потрібно звертати увагу на клавіатуру, на якій набирається пін-код.

"Всі ці пристрої мають бути абсолютно монолітні. Там не повинно бути нічого, що можна було б зняти, приклеїти і т.ін. Якщо говорити про термінали, в яких йде подвійне проведення карти: по легітимному шляху і по фіктивному, то тут потрібно постійно контролювати картку. Не варто віддавати її офіціанту в ресторані або кафе", - заявив експерт, зазначивши, що не можна віддавати свою картку іншій людині і дозволяти їй проводити з карткою маніпуляції, про які ви не знаєте.

"Для більшої безпеки можна рекомендувати використовувати картки з чіпом. Саме такий чіп може заблокувати картку від клонування, але від зчитування в банкоматі чіп вже не захистить. Справа в тому, що пристрій, що зчитує, яке, як правило, встановлюють в банкоматах, зчитує абсолютно все , і чіп в тому числі", - заявив експерт, зазначивши, що якби там не було, вважати чіп набагато складніше і за фактом карта з чіпом більш захищена в порівнянні зі звичайною картою.

"Крім того, необхідно підключити в банку смс-повідомлення про будь-які транзакції, які здійснюються за допомогою карти. Навіть якщо вашу карту скопіювали і використовують подвійне списання, у разі смс-повідомлення вам прийде повідомлення про транзакції і ви зможете заблокувати карту", - зазначив експерт.

За словами Якушева, є також ще один напрямок, в якому зараз працюють шахраї - це методи соціальної інженерії. "Це створення ситуації, коли жертва сама видає шахраям код від свого карти. Це смс-повідомлення про те, що карта буде заблокована, а щоб цього не сталося потрібно зателефонувати на такий-то номер. Крім того, з огляду на, що в деяких банках є послуга по зніманню готівки без карти, шахраї телефонують клієнтам банку і просять назвати код, який надсилає банк для ідентифікації особистості", - сказав експерт, зазначивши при цьому, що якщо клієнт називає код, який банк скинув йому смс-кою, він тут же втрачає свої гроші.

"Що стосується технічних зон ризику, то можна зіткнутися з шахрайством при здійсненні онлайн-покупок. Є сайти, які підробляють платіжні реквізити, і в той момент, коли ви робите покупку, вони копіюють дані і використовують їх далі в своїх інтересах", - заявив експерт, зазначивши, що це можуть бути абсолютно будь-які сайти: покупка квитків, оплата комунальних послуг, тощо

"Абсолютно всі сайти з онлайн-оплати послуг - це зона ризику. Якщо при оплаті чого-небудь через такий сайт ви бачите переадресацію на інший сайт - це сигнал про те, що там щось не чисто", - заявив експерт.

"Якщо говорити про шанси повернути вкрадені гроші, то тут все залежить від реакції потерпілого. Чим швидше клієнт звернеться до банку, а потім до кіберполіції, тим вищі шанси знайти шахраїв і повернути викрадені гроші. По суті, є один основний спосіб захисту від шахраїв - це підключення смс-інформування. Крім того, потрібно назавжди вбити в голову, такі прості речі, як нікому не давати свою карту і нікому не називати код. Крім того, в банку можна отримати карту з чіпом і карту для онлайн-покупок. Причому на цю карту гроші краще покласти безпосередньо перед здійсненням покупки. У разі шахрайської операції ви втратите не всі гроші з вашої загальної карти а тільки суму покупки", - заявив експерт зазначивши, що масштаби проблеми досягають 40% всіх користувачів банківських карток.

"Якщо говорити про масштаби проблеми, то на сьогоднішній день від 30 до 40% клієнтів банків так чи інакше стикаються зі спробами шахраїв вкрасти їхні гроші".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що останнім часом в Україні збільшилися випадки шахрайства за допомогою банківських карт . Фахівці констатують: шахраї завжди на крок попереду нових технологій. Тому способів незаконно "забрати" гроші з банківських карт більше, ніж видів цих банківських карт. Так, найбільш популярним на сьогоднішній день залишається кардинг - зламуючи платіжні системи або сервера інтернет-магазинів, шахраї отримують реквізити. А двійники банківських сайтів самі збирають дані ошуканих власників карток.