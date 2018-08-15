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В Україні ліквідували відомий банк

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Національний банк України відкликав банківську та генеральну ліцензії DV Bank на проведення валютних операцій.

Фінустанова прийняла рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи, говориться на сайті НБУ.

"Причиною для відкликання банківської та генеральної валютної ліцензії є узгодження банками з Національним банком плану припинення і повне виконання зобов'язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності", - відзначили представники регулятора.

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В НБУ додали, що до цього за аналогічною процедурою відкликали ліцензії у ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ВАТ "Промислово-фінансовий банк" і ВАТ "Кредит Оптима Банк".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адміністративний суд Києва скасував рішення НБУ про ліквідацію банку "Преміум".

Місце
Україна
Об'єкт
національний банк України
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