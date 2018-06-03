В Україні курс долара проб'є нову позначку: на що чекати

В Україні вже кілька тижнів триває традиційна сезонна ревальвація (зміцнення) гривні. Середні курси в банках і на готівковому ринку стабільно знижуються. Вже на цьому тижні, прогнозують експерти, американська валюта може подолати психологічну позначку і опуститися до 25,8 грн / $.

OBOZREVATEL розібрався, чого чекати від курсу долара на наступному тижні і чому дешевшає долар.

Що буде з гривнею: курс на зростання

Турецька ліра обвалилася, курс євро по відношенню до долара знижується, рішення про новий транш МВФ затягується - все це впливає і на курс гривні. Правда, на даний момент мова йде не про зниження національного курсу, а всього лише про більш повільне зміцненні. Попит валюти перевищує пропозицію з початку травня, розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На ринку з початку травня спостерігається помірне зміцнення гривні. Пропозиція валюти на ринку перевищує попит, причому як в секторі підприємств, так і фізичних осіб. Це дозволяє НБУ виконувати свої плани щодо купівлі близько $ 10 млн в день без тиску на курс", - відзначає економіст.

"" На ринку з початку травня спостерігається помірне зміцнення гривні. Пропозиція валюти на ринку перевищує попит, причому як в секторі підприємств, так і фізичних осіб ", - розповів експерт.

26 грн - важливий технічний рівень для курсу, додає старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин. "Курс долара на майбутньому тижні продовжить прибувати в межах 26-26,35 грн. Навіть на хвилі припливу валюти під час фіналу Ліги Чемпіонів курс не пробив на готівковому ринку позначку в 26 грн за долар, хоча значно розійшлися котирування купівлі та продажу", - прогнозує аналітик.

Готівковий курс може наблизиться до міжбанківської позначці (останнім часом на міжбанку долар продавався на 10-15 коп. дорожче). А ось в "Альпарі" озвучують більш оптимістичні прогнози. За їхніми оцінками, вже наступного тижня курс може досягти позначки в 25,8 грн / $.

"На найближчий тиждень ми очікуємо стабілізації курсу долара на міжбанку поблизу поточних значень і його незначного зниження на готівковому ринку. Безготівковий долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,8 / 26,1 грн ", - прогнозує Іосуб.

У той же час виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко більш песимістичний у своїх оцінках. Якщо долар буде зміцнюватися по відношенню до основних світових валют, то Федеральна резервна система США збільшить ставку. Як тільки ставка збільшитися, почнеться більш активний перетікання капіталу з усіх ринків, а в Україні можна буде очікувати девальвації гривні, розповів економіст в ефірі ObozTV.

Коли краще міняти і купувати долари

Найбільш сприятливе для покупки валюти час - літо. Причому валюту краще купувати в кінці місяця. В цей час долари продають для розрахунків, тому пропозиція збільшується. Сезонне зміцнення гривні влітку триває вже кілька років і традиційно закінчується в кінці серпня.

Щоб згладити можливі непередбачені коливання, експерти радять купувати долари "траншами" з кожної зарплати. Краще робити це в кінці місяця. Якщо потрібно продавати валюту, найбільш "сильні бакс" можна очікувати восени. З початком опалювального сезону імпорт зростає, експортні виручки скорочуються, ростуть витрати на обслуговування і погашення зовнішніх позик.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, валюту краще купувати в банках, а не обмінниках. Такої думки дотримуються в НБУ. За їх словами, працюють багато нелегальних пунктів. "Безумовно, краще скористатися послугами банків, так як це набагато надійніше", - відзначили в НБУ, підкресливши, що багато обмінники працюють нелегально і ризик придбати фальшиву валюту там набагато вище, ніж у відділенні банку. Крім того, згідно з новими правилами, навіть при покупці доларів на суму понад 150 тисяч гривень банк не передає інформацію про покупку в податкову.