В Україні курс долара досягне психологічної позначки: аналітики озвучили прогнози

В Україні традиційно до кінця місяця знижується курс гривні. Цей тиждень може початися незначним зростанням долара, проте вже до кінця тижня українська національна валюта наблизиться до психологічної позначки.

OBOZREVATELзібрав прогнози експертів валютного ринку і з'ясував, що буде з гривнею в найближчі сім днів.

Курсова стабільність і планомірне зміцнення

Останні кілька тижнів курс гривні по відношенню до долара коливається біля позначки в 26 грн / $. Кілька днів тому на міжбанку курс впритул наблизився до психологічної позначки, проте пробити "стелю" так і не вдалося. У найближчі сім днів, прогнозують експерти, тенденція зміниться двічі. На початку тижня гривня може втратити близько 20 коп. по відношенню до долара, але в середині тижня тенденція зміниться на користь ревальвації.

"Закриття місяця, оплата основних платежів, виплата боргів і репатріація капіталу за кордон буде основним девальваційних чинником на наступному тижні. В цілому, в даний період ці фактори найменшим чином впливають на валюту, оскільки її пропозиція в даний період є максимальним", - розповідає аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

Аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко також погоджується: курс в 26 грн / $ - психологічний бар'єр для ринку. Найімовірніше, це позначку можна буде подолати лише влітку. Якщо припустити, що динаміка курсу в поточному році буде близька до динаміки минулого року, то тренд зміцнення гривні може продовжитися до кінця літа, розповідає експерт. "Однак слід врахувати, що ревальвація національної валюти в першій половині цього року була більш стрімкою, ніж в минулому, тому складно сказати, чи залишився ще у ринку" потенціал ", щоб курс пішов далі вниз перед очікуваним розворотом в кінці серпня - початку вересня" , - розповідають в Concorde Capital.

Старший аналітик FOREX CLUB Андрій Шевчишин більш оптимістичний у своїх оцінках. Так, експерт прогнозує: якщо курс подолає позначку в 26 грн, то після цього можна очікувати зниження курсу долара до 25,5 грн. "Потужним чинником зміцнення може стати інформація щодо співпраці з МВФ, ринку землі та перегляду цін на газ для населення", - додає аналітик.

Гривню чекають гойдалки: коли закінчиться уреплення

Вже у вересні українці зіткнуться зі значним подорожчанням долара. Традиційно восени в зв'язку з початком опалювального сезону, збільшенням експорту і зниженням експортних виручек гривня падає. Така тенденція спостерігається останні кілька років - з моменту, як Національний банк "відпустив" гривню і курс почав визначатися співвідношенням попиту і пропозиції на валютному ринку.

Так, в прогнозі Кабінету міністрів, який використовували при розрахунку бюджету-2018, спрогнозували падіння національної валюти до кінця року до відмітки в 30,5 грн / $. Правда, частина експертів таку оцінку називають надмірно песимістичною.

Як писав OBOZREVATEL , 85% світлих нафтопродуктів Україна купує за долари, і тому від курсу залежать і ціни на бензин на українських АЗС. Слідом за бензином вирости може і вартість транспортування, її також закладають в кінцеві цінники.

Безпосередньо до валюти прив'язані і ціни на нерухомість, машини. Для прикладу, автомобіль вартістю трохи більше $ 10 тис. На даний момент можна купити за 260 тис. грн, а вже до кінця року, якщо закладений в бюджет прогноз реалізується, вже за 300 тис. грн.

Нагадаємо, раніше "Обозреватель" писав про те, що в Раді прогнозують отримання кредитного траншу від МВФ вже в кінці весни. Правда, головні рекомендації Фонду, в тому числі і підвищення тарифу на газ, до сих пір не виконані.