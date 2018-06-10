В Україні курс долара дійде до психологічної позначки: що буде з гривнею

В Україні наступного тижня експерти прогнозують стабільну ситуацію на валютному ринку. Почався сезон відпусток, активність на ринку знизилася, парламент виконав одну з ключових умов для отримання чергового кредитного траншу МВФ, тенденції на світових ринках залишаються сприятливими - все це створює умови для стабільного курсу гривні. За різними оцінками, курс долара на цьому тижні буде коливатися в межах 26-26,4 грн / $.

OBOZREVATEL розібрався, який курс національної валюти варто очікувати наступного тижня.

Девальваційні фактори: що буде з курсом

Значних валютних коливань найближчим часом чекати не варто. "Мертвий сезон" дістався і до валютного ринку. Правда, триватиме він не все літо - найближчим часом можливе значне зміцнення гривні, аж до 25,5 грн / $. А ось на наступному тижні ситуація буде спокійною. Ні значного зміцнення, ні девальвація, очікувати не варто - впевнені опитані аналітики.

Так, старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин передбачає: курс буде рухатися в межах коридору 26-26,35 грн / $. У той же час старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб прогнозує коливання курсу близько позначки в 26,2 грн / $. З огляду на, що ще тиждень тому долар опускався до психологічної позначки в 26 грн, а експерти прогнозували подолання нового бар'єру, прогноз на прийдешню тиждень можна назвати помірною девальвацією.

"Валютний ринок увійшов у сезон відпусток. Активність на ринку знизиться, як і ймовірність значних валютних коливань. Глобальні цінові тенденції на експортних напрямках залишаються сприятливими", - пояснює Андрій Шевчишин.

"Спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,0% до 0,9%. На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара. Безготівковий долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,0 / 26,3 грн ", - зазначає Іосуб.

Як уже писав OBOZREVATEL , влітку курс національної валюти зміцнюється через сезонне зростання валютних виручек (в першу чергу аграріїв), зниження імпорту, скорочення виплат по кредитах. Така ситуація, як видно на інфографіці, повторюється з року в рік. До серпня - долар дешевшає, у вересні - знову дорожчає.

Гривня буде зміцнюватися

Верховна Рада днями прийняла одне з найважливіших рішень для отримання чергового кредитного траншу МВФ - проект Антикорупційного суду. Це рішення дозволить отримати близько $ 4 млрд (макрофінансова допомога ЄС, МВФ). Велика частина цих коштів поповнить золотовалютні резерви НБУ. Гроші з резервів витрачають на валютні інтервенції і погашення зовнішніх кредитів.

Так, коли курс долара на валютному ринку зростає, Національний банк продає валюту. Збільшується пропозиція і при стабільному попиті знижується курс американської валюти.

До слова, як раніше писав OBOZREVATEL , гривня - одна з найбільш недооцінених валют світу. За оцінками видання The Economist, курс долара в Україні повинен бути менше 10 грн. Ревальвація до такої позначки практично неможливо, однак, повернутися, наприклад, до курсу в 24 грн / $ - більш реалістичний прогноз. Так, якщо вдало завершити розпочаті реформи, активізувати боротьбу з корупцією, поліпшити бізнес-клімат, то іноземні інвестори можуть кардинально змінити співвідношення попиту і пропозиції на ринку, вважає керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій. "Звичайно, курс в 12 гривень зараз вже недосяжний, але при сприятливих умовах, я б сказав, що курс в 24 грн / $ цілком може бути реалістичним", - прогнозує Паращій.