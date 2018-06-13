В Україні компанії зобов'язали продавати 50% валюти: що це значить

Національний банк України оприлюднив вимогу щодо обов'язкового продажу валютних надходжень.

Дане рішення затверджене постановою правління НБУ №65 "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов'язкового продажу таких надходжень". Про це повідомили в прес-службі НБУ, зазначивши, що продаж здійснюється на користь юридичних осіб в розмірі 50% з метою забезпечення фінансової стабільності України.

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Правління Національного банку вважає за необхідне залишити вимогу без змін, оскільки зараз вона залишається ефективним інструментом забезпечення ритмічності надходжень іноземної валюти на міжбанківський валютний ринок і, відповідно, важливим для підтримки стабільності на валютному ринку. Відзначається, що вимога до обов'язкового продажу надходжень встановлюється на шість місяців.

Останній раз Національний банк змінював розмір цієї вимоги на початку квітня 2017 року, коли знизив його з 65% до 50%. Дане рішення набуває чинності з 14 червня 2018 і діє до 13 грудня 2018 включно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Національний банк України вніс зміни до вимог щодо всебічного аналізу і перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників для покупки іноземної валюти з метою переказу за межі України.

Національний банк України змінив правила переказу валюти для фізосіб в Україні і за межі країни. Тепер банкам і їх клієнтам (фізичним особам-резидентам) надається можливість застосовувати сучасні комунікаційні технології Paperless під час переказів іноземної валюти.