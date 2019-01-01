В Україні кардинально змінили програму субсидій: чого чекати

В Україні з 1 січня 2019 року прийняли нові правила оформлення субсидій. Всі пільговики повинні будуть відкривати рахунки в "Ощадбанку", а в кінці опалювального сезону зможуть отримати зекономлені на субсидії грошей.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Розмір субсидії залишиться колишнім. Перелік необхідних для оформлення знижки документів розшириться – в органі соцзахисту можна буде відразу подати папери на відкриття рахунку в банку. Банк буде в автоматичному режимі виконувати функції посередника і передавати бюджетні гроші компаніям, які постачають комуналку.
Кого і як торкнуться нові правила
в заяві потрібно дати дозвіл на обробку даних Ощадбанком;
ходити у відділення банку не доведеться;
в травні 2019 го потрібно подати нову декларацію, дозвіл на обробку інформації і заяву на монетизацію;
при економії заробити на монетизації можна буде отримати 5-6 тис. грн.
Субсидії в Україні
В середньому на рахунках українців, з досвіду минулих років, залишалося близько 1,2-1,5 тис. на сім'ю. При цьому одна сім'я могла зекономити 5 тис. гГрн, а інша – 2 грн. Сім'я з трьох осіб в столичній квартирі площею 70 кв. м з офіційним доходом в 10 тис. грн, якби монетизація повноцінно діяла весь поточний опалювальний сезон, могла б "заробити" 4,2 тис. грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.
Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Для нарахування коштів буде використовуватися картка "Ощадбанку" або іншого держбанку. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.
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