В Україні кардинально змінили програму субсидій: чого чекати

В Україні з 1 січня 2019 року прийняли нові правила оформлення субсидій. Всі пільговики повинні будуть відкривати рахунки в "Ощадбанку", а в кінці опалювального сезону зможуть отримати зекономлені на субсидії грошей.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Розмір субсидії залишиться колишнім. Перелік необхідних для оформлення знижки документів розшириться – в органі соцзахисту можна буде відразу подати папери на відкриття рахунку в банку. Банк буде в автоматичному режимі виконувати функції посередника і передавати бюджетні гроші компаніям, які постачають комуналку.

Кого і як торкнуться нові правила

в заяві потрібно дати дозвіл на обробку даних Ощадбанком;

ходити у відділення банку не доведеться;

в травні 2019 го потрібно подати нову декларацію, дозвіл на обробку інформації і заяву на монетизацію;

при економії заробити на монетизації можна буде отримати 5-6 тис. грн.

Субсидії в Україні

В середньому на рахунках українців, з досвіду минулих років, залишалося близько 1,2-1,5 тис. на сім'ю. При цьому одна сім'я могла зекономити 5 тис. гГрн, а інша – 2 грн. Сім'я з трьох осіб в столичній квартирі площею 70 кв. м з офіційним доходом в 10 тис. грн, якби монетизація повноцінно діяла весь поточний опалювальний сезон, могла б "заробити" 4,2 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Для нарахування коштів буде використовуватися картка "Ощадбанку" або іншого держбанку. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.