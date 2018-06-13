В Україні індексують пенсії: хто і скільки отримає

З 1 липня в Україні деякі пенсіонери отримають надбавку. Планова індексація торкнеться приблизно мільйона чоловік.

Як писав в матеріалі OBOZREVATEL, пенсіонери, які отримують більше 1435 грн, не заробили стаж понад норму і надбавки, залишаться зі "старими" виплатами.

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Українцям підвищують пенсії і прожитковий мінімум: як розбагатіємо в липні

Від 1 до 61 грн

Більш ніж півмільйона чоловік "розбагатіють" на суму від 1 до 61 грн. Це ті, хто отримують більше мінімалки, але менше 1435 грн.

Від 62 до 620 грн

Цього року мінімальну пенсію в Україні підвищать на 124 грн в два етапи. Перше підвищення - з 1373 грн до 1435 грн - очікується 1 липня. Українці з мінімальними пенсіями можуть розраховувати на надбавку в 62 грн. Близько 300 тис. українців на даний момент живуть з мінімальною пенсією - всі вони за липень отримають на 62 грн більше, в той час як "багатим" пенсіонерам збільшать виплату на 620 грн.

Від 1373 до 13730 грн

Відповідно до закону, пенсія українця не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатного і вищою за 10 мінімумів. Так, українці, які виходили на заслужений відпочинок в цьому році, отримували пенсії від 1373 до 13730 грн. З огляду на, що з 1 липня прожитковий мінімум зросте на 4,5%, розмір виплат буде коливатися від 1435 до 14350 грн.

Високі пенсії

Перегляд соціальних стандартів також торкнеться українців, які заробили собі дійсно високі пенсії. Якщо вони вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх кількох років, розмір їх виплати урізали до 10 прожиткових мінімумів. Пенсії вище призначають виключно суддям.

Великий стаж і надбавки

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, але не більше ніж на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

Коли наступного разу підвищать пенсію

Індексація не торкнеться всіх українців, які отримують більше 1435 грн і заробили до 30 років стажу. Таких, згідно з оцінками Пенсійного фонду, більшість. Підвищення в грудні мінімальної пенсії до 1497 грн торкнеться більшості українських пенсіонерів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в середньому зростання зарплат в 2019-м за три минулі роки може скласти близько 20%. Відповідно, розрахунковий розмір зарплати можуть підвищити приблизно на 13%. В такому випадку, у формулі розрахунку пенсії зарплата збільшиться до 4253 грн, а загальна пенсія додасть 203 грн. Це в два рази більше, ніж індексація за старими правилами.