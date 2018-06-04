В Україні долар встановить черговий рекорд: до чого готуватися

В Україні зафіксовано зниження курсу євро по відношенню до долара. Однак, на даний момент йдеться не про зниження національного курсу, а всього лише про більш повільне зміцнення.

З початку травня в Україні попит валюти перевищує пропозицію. Про це OBOZREVATEL заявив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, зазначивши при цьому, що це дозволяє НБУ виконувати свої плани щодо купівлі близько $10 млн на день без тиску на курс.

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В Україні подешевшали долар і євро

"На ринку з початку травня спостерігається помірне зміцнення гривні. Пропозиція валюти на ринку перевищує попит, причому як в секторі підприємств, так і фізичних осіб. Це дозволяє НБУ виконувати свої плани щодо купівлі близько $ 10 млн в день без тиску на курс", - відзначає економіст.

За оцінкою експерта вже в найближчі дні курс може досягти позначки в 25,8 грн/$. "На найближчий тиждень ми очікуємо стабілізації курсу долара на міжбанку поблизу поточних значень і його незначного зниження на готівковому ринку. Безготівковий долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,8/26,1 грн", - прогнозує Іосуб.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, що буде з курсом долара на цьому тижні.

Падіння курсу долара влітку також очікують і в найбільших українських банках. У той же час курс євро буде залежати від його позиції по відношенню до американської валюти. Якщо Федеральна резервна система США збільшить ставку, то євро в Україні може знизитися до 30-30,6 грн.